Tremendo vuelco de un auto tras chocar contra otro en una transitada zona de Capital Una mujer y su hija menor de edad, ambas ocupantes de un Chevrolet Corsa, debieron ser trasladadas al Hospital Rawson por los golpes.

Alrededor de las 15 horas de este lunes, un grave accidente de tránsito ocurrió en la esquina de Hermógenes Ruiz y Santa Fe, en Capital. Un Peugeot 208 volcó luego de chocar con un Chevrolet Corsa, dejando como saldo dos personas hospitalizadas y daños materiales en ambos vehículos.

El Peugeot, que circulaba de este a oeste por la calle Santa Fe, colisionó con el Chevrolet Corsa, que se dirigía en dirección sur-norte. En el Corsa viajaban una mujer de 57 años y su hija de 17, quienes, tras ser atendidas por personal de la ambulancia del 107, fueron trasladadas al Hospital Rawson. Aunque las ocupantes no sufrieron heridas graves, ambas presentaron un estado de shock.

Por su parte, la conductora del Peugeot no resultó herida, pero su vehículo terminó volcado de costado en la intersección. El accidente provocó una interrupción temporal del tránsito en la zona, que fue normalizándose una vez que los vehículos fueron retirados.

El siniestro ocurrió a solo una cuadra del club Ausonia, en una zona de alto tránsito, lo que generó preocupación entre los vecinos y conductores. Las autoridades siguen investigando las causas del accidente.