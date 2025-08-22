Tres jóvenes, dos de ellos menores, asaltaron a un taxista con un cuchillo y fueron detenidos El hecho ocurrió en el Barrio Costa Canal, donde los delincuentes redujeron al chofer con amenazas. Tras robarle dinero y pertenencias, fueron atrapados por la Policía.

Un taxista sanjuanino vivió una madrugada de terror en el Barrio Costa Canal, Capital, cuando tres jóvenes lo asaltaron a bordo de su vehículo bajo amenazas con un cuchillo.

El damnificado, de apellido Rodríguez, conducía un Toyota Etios de la empresa Oeste cuando levantó a tres pasajeros en calle Piedra Buena. Durante el viaje, uno de los menores exhibió un cuchillo tipo carnicero y lo amenazó con la frase: “Entregá las cosas o te pinchamos”.

En ese momento, los delincuentes le robaron $50.000 en efectivo, licencia de conducir, DNI, tarjeta de débito, un celular Samsung y un par de zapatillas Adidas.

La rápida intervención de la Motorizada permitió interceptar a los sospechosos en la intersección de Tucumán y Mary O’Graham, donde fueron aprehendidos.

Los detenidos fueron identificados como Braian Emanuel Villaroel (22 años), A.A. (17) y S.A. (15).

Por disposición judicial, interviene la UFI Flagrancia y el Primer Juzgado Penal de la Niñez y Adolescencia.