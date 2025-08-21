Tres meses de preventiva a la banda acusada de robar ruedas de auxilio El juez de Garantías resolvió que seis acusados sigan detenidos, aunque con distintas modalidades. Además, hay dos sospechosos prófugos que serían los líderes del grupo.

A pedido de los fiscales coordinadores de la UFI de Delitos Contra la Propiedad, Claudia Salica y Cristian Catalano, el juez Diego Manuel Sanz, dictó hoy la prisión preventiva por tres meses de los seis sospechosos detenidos el último martes al cabo de varios allanamientos, surgidos a causa de las numerosas denuncias por el robo de ruedas de auxilio.

Eso sí, dos de ellos pasarán ese tiempo encerrados en su casa, por no registrar antecedentes: se trata de Ramón Héctor Anes y Carlos Maximiliano Páez. Los otros sospechosos, que ya cuentas con varias caídas y algunos con varias condenas, pasarán encerrados cautelarmente en la cárcel de Chimbas: son Mauricio Eduardo ‘Pitufo’ Rodríguez, Lucas Rodrigo Soliz, Gastón Ismael Guzmán y Pablo Emanuel Díaz.

Hoy, pesquisas de la UFI de Delitos Contra la Propiedad al mando del fiscal Miguel Gay, concretaron otros allanamientos en los que se incautaron alrededor de 100 ruedas más. Por estos hechos, que tiene conexión con la otra investigación, hay por lo menos cinco detenidos, dijeron fuentes judiciales.