Tres meses de prisión preventiva a un jornalero: sospechan que violó 4 veces a su propia hija La chica tiene 16 años. Y ante psicólogos del ANIVI describió cómo fueron esos ataques, ocurridos el año pasado.

Un jornalero de 40 años fue detenido el último viernes bajo la grave sospecha de haber sometido sexualmente a su propia hija. Y hoy, el juez del caso, Sergio López Martí, consideró válido el pedido de las representantes de la UFI ANIVI, Gabriela Molina y Gisela Pons, para que quede encerrado con prisión preventiva durante 3 meses, pues consideran que, en libertad, puede darse a la fuga o entorpecer la investigación influyendo a la jovencita o al resto de su familia.

Por consejo de su abogada defensora; María filomena Noriega, el sospechoso se abstuvo de dar su versión de los hechos.Había sido la madre de esa chica de 16 años la que, el pasado 17 de julio, denunció los ataques de su pareja contra la propia hija de ambos. Entonces, desde la UFI ANIVI dirigida por la fiscal Ingrid Schott, pidieron al magistrado que autorice la entrevista de la menor con psicólogos del ANIVI. Y como la niña ratificó los dichos de su mamá y amplió con detalles de cómo fueron esos ataques perpetrados por su padre en agosto del año pasado (entonces tenía 15 años), el último viernes Fiscalía pidió la detención del changarín.

Abuso sexual con acceso carnal agravado por el vínculo es el delito que le imputan a ese hombre (no identificado para preservar a su hija), conductas ilícitas que el Código Penal reprime con penas de entre 8 y 20 años de cárcel.La Defensa del imputado negó la autoría de los ataques y pidió morigerar las medidas de coerción para que no permanezca preso, pero el juez entendió atinado mandarlo preventivamente a prisión mientras Fiscalía termina de recolectar pruebas para confirmar o no si ese sujeto debe ir a juicio.