Ullum llora la partida de “Lucho” Asís, el querido vecino que se descompensó mientras jugaba al fútbol El hombre tenía 67 años.

El sábado se tiñó de tristeza en Ullum. En plena tarde de partido, en la cancha de San Lorenzo, la vida le jugó una mala pasada a José Luis “Lucho” Asís, un vecino muy querido del departamento, que falleció repentinamente a los 67 años mientras disputaba un encuentro de la liguilla senior.

Según informaron fuentes del caso, Asís se descompensó en medio del juego. La ambulancia llegó rápido y lo trasladó al Hospital Marcial Quiroga, pero no pudieron salvarlo. El médico que lo atendió confirmó que sufrió un infarto, y al tratarse de una muerte natural, no se inició una causa judicial.

“Lucho” era de esos ulluneros de siempre, conocidos por todos y querido por muchos. Cada fin de semana compartía la pasión por el fútbol con sus amigos, en esos torneos informales donde lo importante no son los puntos sino el reencuentro. La noticia de su partida golpeó fuerte en el departamento y en la comunidad educativa de la Escuela Benjamín Lenoir, donde dejó una huella imborrable. Desde la institución lo despidieron con un mensaje cargado de afecto:

“Con profunda consternación y dolor, la Comunidad Educativa de la Escuela Benjamín Lenoir, como así también ex docentes y docentes jubilados, despiden al histórico compañero de tareas, José Luis Asís. Querido ‘Lucho’, siempre en nuestros corazones y eternamente en cada recuerdo compartido. Tu memoria vivirá en cada rincón de nuestra Institución”.