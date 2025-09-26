¿Un abogado traicionó la confianza de un colega y en complicidad con un desarrollador inmobiliario vendió la casa que habían heredado sus hijos? Los denunciantes son dos hermanos, hijos del letrado. Aseguran que les hicieron firmar una cesión de derechos gratuita sobre la propiedad cuando su padre estaba en España.

‘Las desgracias no vienen solas’, dice el refrán. Y los Chávez Taboada parecen haber comprobado sobradamente la dolorosa e indignante certeza de esta frase. Porque en abril de 2021, las enfermedades pudieron más que la salud de una hermana mayor, hija de su mamá, que vivía en Santiago del Estero, y murió cuando vino a San Juan a cuidarla. Para colmo, 10 días después, también falleció la progenitora.

Pero esos dolorosos momentos no fueron los únicos que les esperaban: cuando decidieron ofrecer la casa de Santiago del Estero a un abogado que era socio de su padre en algunos trabajos, ese profesional, Omar Quiroga, les presentó un supuesto desarrollador inmobiliario, Aníbal Fabricio Jesús Rodríguez, presunto sobrino del exgobernador José Luis Gioja, que cada 15 días viajaba a esa provincia por las peleas de gallos y se ofreció a cuidar la casa.

Para darle mayor seguridad, buscaron la forma de darle un poder legal a Quiroga y a Rodríguez. Pero entonces ocurrió algo que no esperaban. Según la denuncia, Quiroga los hizo firmar una cesión gratuita de derechos sobre la casa de Santiago del Estero, que ellos nunca quisieron vender. Y hace más de 1 año y medio la vendieron, repartiéndose el dinero, consta en la denuncia.

Todo pasó cuando el padre de los denunciantes, el abogado Fernando Chávez, estaba en España. Encima, Chávez también le había dado a Rodríguez unos 2 millones de pesos para las obras de un terreno que pensaba vender en lotes en Médano de Oro, Rawson, que nunca concretó.

Cuando los hijos del abogado Chávez reclamaron, solo consiguieron 500.000 pesos cada uno y la promesa de entregarles el dinero de la casa, pero nunca vieron un peso de esa venta.

El caso ya fue denunciado en la UFI de Delitos Informáticos y Estafas.