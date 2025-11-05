Un abuso sexual grupal a una joven conmueve a la provincia: los detalles de la denuncia La víctima dijo que fue abordada por varias personas en la vía pública.

La Fiscalía está investigando un presunto hecho de abuso sexual que ocurrió en la tarde del lunes en el Barrio Libertador II, en la ciudad Capital, en la provincia de Catamarca, infpomó diario El Ancasti. De acuerdo con las primeras informaciones, una joven denunció haber sido víctima del ultraje en grupo por parte de al menos cinco hombres. Esto generó una inmediata reacción de las autoridades judiciales y policiales.

La alerta de lo sucedido ingresó al SAE-911, desde donde se activó el protocolo de abuso sexual y se dio participación a la dependencia judicial Nº 6. La joven fue asistida en la Maternidad Provincial, donde se le practicaron los protocolos médicos correspondientes y se dispuso asistencia psicológica y contención integral.

Según datos que se desprenden de la denuncia, la víctima habría estado consumiendo bebidas alcohólicas con un conocido cuando, al salir a la vía pública, fue interceptada por un grupo de sujetos que habrían abusado sexualmente de ella.

En estado de shock, logró pedir ayuda a una mujer del barrio, quien le brindó asistencia y dio aviso inmediato a las autoridades.

En las últimas horas, la Justicia avanzó con la pesquisa con una serie de medidas, entre ellas, el relevamiento de registros fílmicos de comercios y cámaras del Sistema de Monitoreo SAE-911, así como la recolección de testimonios de vecinos y testigos. Además, fue arrestada una persona que habría compartido las últimas horas con la joven, mientras se esperan los resultados de los cotejos médicos y periciales para determinar su posible vinculación.

Fuentes consultadas señalaron que la investigación se encuentra bajo estricto hermetismo, aunque no se descartan nuevas medidas y posibles detenciones en las próximas horas.