Un accidente dejó al conductor de un Fiat Cronos herido y trasladado al Hospital Rawson Las autoridades investigan las responsabilidades de los conductores.

Un accidente de tránsito que involucró a dos vehículos, un Fiat Cronos y un VW Polo, dejó a un conductor con lesiones de diversa gravedad. El siniestro ocurrió alrededor de las 15 horas en el cruce de las calles 25 de Mayo entre Las Heras y Ortega, en Capital.

Según fuentes policiales, el Fiat Cronos, conducido por Santos Córdoba, de 35 años, circulaba en dirección oeste-este por la calle 25 de Mayo, cuando, por causas que aún se investigan, colisionó con el VW Polo, que venía en sentido contrario. Como resultado del impacto, Córdoba sufrió lesiones no especificadas hasta el momento, por lo que fue trasladado de inmediato al Hospital Rawson para recibir atención médica.

El conductor del VW Polo, Rodolfo Morales, de 45 años, resultó ileso en el incidente y se encontraba en el lugar colaborando con los oficiales de la Comisaría 4°, quienes se hicieron cargo del procedimiento inicial.

El fiscal Adolfo Díaz y el ayudante fiscal César Recio ya se encuentran trabajando en el caso para esclarecer las causas del accidente y determinar posibles responsabilidades. Hasta el momento, no se ha confirmado la gravedad exacta de las lesiones de Córdoba.

Las autoridades continúan con la investigación y se aguardan nuevos detalles sobre el estado de salud del conductor del Fiat Cronos.