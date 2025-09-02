Un administrativo de un medio de comunicación de San Juan, investigado por abusar de su hijastra La jueza Maldonado le impuso prisión preventiva por 15 días.

En las últimas horas, se conoció un hecho que tiene en la mira a un empleado administrativo de un multimedio sanjuanino por supuestos abusos sexuales que cometió contra una nena de 12 años, hija de su expareja.

Según las fuentes, la madre de la menor radicó la denuncia luego de que la niña le contara que, desde hace casi 2 años, el sujeto de 55 años, quien se desempeña en un reconocido medio de comunicación de San Juan, aprovechaba cuando se quedaban solos para darle besos y manosearla.

Frente a la jueza Celia Maldonado supo que le atribuyeron el delito de Abuso sexual con acceso carnal, en concurso real con abuso sexual gravemente ultrajante. Le dieron prisión preventiva por 15 días, que cumple en una seccional policial y se supo que la víctima fue sometida a una entrevista de Cámara Gesell.