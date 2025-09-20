Un adolescente sufrió quemaduras con agua hirviendo y fue hospitalizado El hecho ocurrió en el interior de una vivienda del barrio Bella Vista. El menor, de 14 años, quedó internado en el sector de quemados del Hospital Marcial Quiroga.

Un grave accidente doméstico se registró este viernes por la noche en San Martín y tuvo como víctima a un adolescente de 14 años. Según informó la Policía, el menor sufrió quemaduras de tipo A y B en la zona de los genitales y en sus miembros inferiores luego de que se le volcara encima agua hirviendo de una cacerola en la cocina de su casa.

El hecho ocurrió alrededor de las 23 en una vivienda del barrio Bella Vista, donde vive la familia. Tras el accidente, el joven, identificado como Leandro Torres, fue trasladado de urgencia en ambulancia departamental al Hospital Marcial Quiroga, acompañado por su madre, Lorena Cepeda, de 44 años.

En el centro de salud fue asistido por la pediatra Daniela Aciar, quien realizó las primeras curaciones y dispuso su derivación al sector de quemados para un tratamiento especializado.

La Ayudantía Fiscal de la Unidad de Abordaje Territorial, a cargo del Dr. Rodrigo Videla, notificó lo sucedido a la fiscal de Delitos Especiales, Dra. Gema Cabrera, para el seguimiento del caso.