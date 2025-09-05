Un alumno de 13 años llamó al 911 e hizo una falsa amenaza de bomba en su escuela

En la tarde de este viernes, la Policía y personal de Explosivos se movilizaron hasta la escuela Dr. Pablo A. Ramella, en el Barrio 12 de Diciembre, Rawson, tras un llamado al 911 que alertaba sobre la supuesta presencia de una bomba en el establecimiento.

El aviso se recibió a las 15:55 y encendió las alarmas. El sistema de emergencias permitió identificar el número desde el que se hizo la comunicación e incluso obtener la geoposición. Sin embargo, ya en la escucha inicial se podía advertir que se trataba de un menor de edad y que había un entorno que hacía sospechar que todo se trataba de una broma.

De todos modos, se activó el protocolo de rigor: se comisionó a la División Explosivos de Bomberos y a personal de la Comisaría 25°. Al llegar, los efectivos entrevistaron a directivos y docentes del establecimiento y, rápidamente, lograron establecer que el llamado provenía de un alumno.

Según informó la Policía, el chico de 13 años utilizó el celular de un compañero para hacer la falsa denuncia. Tras ser identificado, fue entrevistado en presencia de adultos y reconoció que lo hizo “de broma”.

El caso fue puesto en manos de la Justicia Penal de la Niñez, que tomó intervención inmediata dado que se trata de un menor de edad no punible. Todo el procedimiento, desde el ingreso del llamado hasta la comunicación final, se resolvió en apenas 40 minutos.