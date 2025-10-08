Un automolivista chocó con un colectivo y tuvo que ser hospitalizado por una lesión en la cabeza El hecho ocurrió en calle 9 de Julio y Segovia.

Este miércoles en la mañana, un hombre que conducía un Volkswagen Quantum protagonizó un choque con un colectivo. El hecho ocurrió en calle 9 de Julio y Segovia, en Angaco.

Según las fuentes, Juan González, de 65 años, circulaba de este a oeste por 9 de Julio cuando en la esquina de Segovia impactó con un colectivo de la empresa Albardón, guiado por un chofer de 29 años, que iba con varios pasajeros a bordo.

Producto del violento impacto, el hombre del auto tuvo que ser hospitalizado, ya que presentaba golpes y una herida cortante en la cabeza.