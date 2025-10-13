Un automovilista de Mendoza chocó con una moto en una esquina peligrosa de Capital El hecho ocurrió en calle 9 de Julio y Lateral de Circunvalación.

Este domingo en la siesta, el conductor de una moto tuvo que ser hospitalizado luego de protagonizar un siniestro vial en el cruce de calle 9 de Julio y Lateral de Circunvalación, en Capital.

Según las fuentes, el motociclista de 23 años, de apellido Quiroga, quien iba en una Keller 150cc chocó con la puerta del acompañante de un Ford Focus que atravesaba 9 de Julio.

Producto del impacto, el joven conductor voló por los aires y golpeó con violencia contra el pavimento. Por su parte, el hombre que guiaba el otro vehículo fue identificado con el apellido Francesconi, de 47 años, que iba acompañado por otro sujeto de 59 años, ambos oriundos de Mendoza.