Un automovilista no dejó que le limpiaran el vidrio y recibió una trompada en el ojo La agresión sucedió en una esquina muy transitada. El hombre que le pegó se escapó y ahora la policía iniciará una investigación.

Un automovilista fue agredido este martes en Chimbas cuando se negó a que un hombre que estaba limpiando vidrios en el semáforo del cruce de calles Neuquén y Salta le limpiara el parabrisas. Ofuscado por la negativa lo golpeó en la cara.

“El tipo me quiso limpiar los vidrios y le dije “no mi hermano, no hay plata” y parece que eso lo enojó, me empezó a insultar, me dijo “cómo no vas a tener plata si van en esa chata” y como estaba el vidrio abierto me metió una piña en el ojo, lo tengo hinchado”, relató a DIARIO DE CUYO el conductor que se trasladaba en una Ford Ranger y pidió no revelar su nombre.

Luego del golpe, el automovilista se bajó y confrontó a su agresor, pero éste se escapó. Luego llamó al 911 y cuando llegaron tampoco dieron con el hombre, que según los testimonios de vecinos de la zona, “siempre tiene problemas, agrede a la gente, los insulta”.

“Cuando hice la denuncia, había una pareja por otro tema, que cuando me escucharon, contaron que a ellos les pasó algo parecido la semana pasada, así que le tomaron la denuncia”, aseguró el damnificado.

La denuncia fue radicada por el automovilista en la Comisaría 26, donde le informaron que tras comunicarse con el fiscal a cargo, “harían un relevamiento de cámaras” en el lugar.