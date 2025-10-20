Un camión sufrió un desperfecto mecánico y se estrelló contra una casa El hecho ocurrió en la esquina de Hipólito Yrigoyen y Patricias Sanjuaninas.

Durante la mañana de este lunes, el tránsito de calle avenida Hipólito Yrigoyen y calle Patricias Sanjuaninas se vio alterado por un camión que se estrelló contra el frente de una vivienda.

Según lo que indicaron los testigos, el rodado de gran porte, que circulaba de este a oeste por Yrigoyen, sufrió un desperfecto mecánico (creen que se quedó sin frenos), su conductor perdió el control e impactó contra una pared.

Afortunadamente, no hubo que lamentar heridos ni terceros involucrados en un choque que dejó solo daños materiales.