Un ciclista pasó en rojo y un colectivo lo chocó: fue hospitalizado con un fuerte golpe en la cabeza El hecho ocurrió en el cruce de calle Sarmiento y Balaguer.

Un ciclista terminó hospitalizado después de haber sido embestido por un colectivo de la Red Tulúm después de que, aparentemente, el ciclista cruzara el semáforo en rojo.

Según fuentes policiales de Comisaría 5ta y de la UFI Delitos Especiales el hecho ocurrió a las 10.15 de ka mañana en el cruce de calle Sarmiento y Balaguer.

Alberto Ruiz Campillay de 47 años de edad, circulaba en una bicicleta de carrera rodado 29 por Sarmiento de Este a Oeste, mientras que el colectivo de la Línea 262 conducido por Gerardo Gabriel Olivares de 33 años; también circulaba por calle Sarmiento pero de Oeste a Este. El colectivero se encontraba a la espera que el semáforo le diera el verde; cuando le dio verde comenzó a girar hacia su izquierda para desplazarse por Balaguer hacia el norte; aparentemente el ciclista habría cruzado en rojo, lo que provocó la colisión en el cruce.

A raíz del impacto el ciclista resultó con un fuerte golpe en la cabeza, por lo que fue trasladado a urgencia del Hospital Rawson.

Intervinieron los fiscales Adolfo Diaz y César Recio (ayudante).