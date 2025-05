Un concejal chocó mientras manejaba borracho y el intendente pidió su renuncia Se trata del radical Maximiliano Lesik, miembro de Juntos por el Cambio. “Quiero trabajar de forma propositiva para concientizar en el no consumo de alcohol cuando se maneja”, dijo tras el hecho.

Un concejal de Gualeguaychú que manejaba borracho chocó contra otro auto y, como consecuencia, el intendente pidió su renuncia.

Se constató que Maximiliano Lesik manejaba su auto con 1,87 gramos de alcohol en sangre, por lo que los funcionarios de tránsito le retuvieron su licencia de conducir.

El concejal de Juntos por el Cambio argumentó que no iba en un vehículo oficial y que el siniestro vial no había afectado su rol como funcionario.

“Luego de los testeos realizados por el personal de la Dirección de Tránsito, se comprobó que iba tras el volante con una graduación de 1,87 gramos de alcohol en sangre, por lo que se realizó la retención de la licencia de conducir y del vehículo”, expresaron oficialmente las autoridades locales.

“Me hago cargo, quiero trabajar de forma propositiva para concientizar en el no consumo de alcohol cuando se maneja. No tengo más palabras que de arrepentimiento“, dijo el concejal, afiliado a la Unión Cívica Radical (UCR), en una entrevista en Ahora Cero Radio.

“Me sorprendió que me pidieran la renuncia. Inevitablemente tengo que marcar una diferencia, mis tareas legislativas, el compromiso que tengo es muy grande. No puedo dejar de remarcar que mi rol como concejal lo llevo al 100%”, sostuvo.

Sus declaraciones se dieron luego de que Mauricio Davico, intendente de Gualeguaychú, lo criticara y le pidiera al Concejo Deliberante que lo destituyera.

“La ciudadanía votó a un concejal para que dé el ejemplo, no para que ponga en riesgo a sus familias y al resto de la comunidad. Hay que estar a la altura de las circunstancias. Hay que hacerse cargo de los hechos y todo tiene consecuencias. Nos votaron para que los cuidemos y es nuestra obligación preservar el derecho a la vida de todos”, dijo Davico.

Lesik, por su parte, completó: “Tengo la conciencia tranquila en que estaba en perfecto estado y no puse en riesgo a terceros ni a mí mismo, pero a la vez entiendo que las normas están para cumplirlas. Debí haber llamado a un amigo o familiar para buscar a mi pareja y no actuar de forma intempestiva. Me estoy haciendo cargo de las consecuencias que la norma establece como corresponde”.