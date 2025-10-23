Manejaba borracho y se estrelló contra un eucalipto: tenía 2,32 gramos de alcohol en sangre El hecho ocurrió este jueves a las 6.30, en calle Aguilera entre Zapata y Nacional.

Un fuerte choque ocurrió en las primeras horas de este jueves en Angaco y dejó como saldo a un hombre hospitalizado y a otro con alcoholemia muy por encima del límite permitido.

Según fuentes judiciales, el siniestro se produjo cerca de las 6.30 en calle Aguilera, entre Zapata y Nacional. Por allí circulaba una camioneta Ford F100 conducida por Pedro Reinoso, acompañado por su amigo Marcelo Mauricio Laciar Olivera. Ambos se desplazaban de Oeste a Este cuando, por motivos que se investigan, el conductor perdió el control del vehículo, se desvió hacia la banquina Sur y terminó impactando contra un eucalipto.

Producto del golpe, Laciar Olivera debió ser asistido por personal médico y trasladado al Hospital Rawson, donde le realizaron estudios para determinar el alcance de las lesiones.

En el lugar trabajó personal de la Comisaría 20ma, bajo las órdenes del cabo primero Marcelo Paredes. Además, intervinieron el fiscal Sebastián Gómez y la ayudante fiscal Agostina Pérez, de la UFI Delitos Especiales.

Fuentes del caso confirmaron que al conductor se le practicó el test de alcoholemia, que arrojó un resultado de 2,32 gramos de alcohol por litro de sangre, más de cuatro veces el máximo permitido para manejar.