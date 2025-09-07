Un hockista protagonizó un fuerte choque: cuál es el estado de salud del joven de 17 años A través de las redes sociales pidieron cadena de oración y dieron a conocer cómo está.

Este domingo en la madrugada, dos menores protagonizaron un choque con otro vehículo que trabajaba de Uber, según lo que indicaron las fuentes. El hecho ocurrió en avenida Libertador, en Marquesado, Rivadavia. En el auto en el que viajaban los jóvenes de 17 años quedó dado vuelta.

Tras el choque, uno de los menores fue identificado en las redes sociales como Benjamín Videla, quien juega como arquero en el equipo B de UVT y que al parecer iba de acompañante en el auto que guiaba un compañero de colegio. Mediante sus familiares y amigos, quienes pidieron cadenas de oración, se supo que fue intervenido quirúrgicamente por una lesión en la cadera.

Si bien se desconoce cómo fue la mecánica del impacto, uno de los vehículos, justamente en el que iban los menores, volcó y uno de ellos sufrió severas heridas. Desde el entorno indicaron que le colocaron tornillos en la caderas por múltiples fracturas en la zona. Además, aún tiene una hemorragia interna, que será monitoreada en Terapia Intensiva.

Finalmente, manifestaron que le hicieron puntos en la cabeza tras sufrir una herida cortopunzante, donde también tuvo un sangrado interno.