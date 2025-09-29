Un hombre quedó grave tras un violento choque entre dos motos Tiene 43 años y suponen que se cruzó de carril sin dejarle margen de maniobra al otro motociclista. Quedó inconsciente tras el impacto.

Un hombre de 43 años terminó con graves lesiones luego de protagonizar un violento choque en la moto que conducía, contra otro motociclista, en Rawson. Tras el impacto había quedado inconciente, dijeron fuentes judiciales.

El hecho ocurrió alrededor de las 18,30 del pasado sábado en Boulevard Sarmiento, unos 150 metros al Este de Hipólito Yrigoyen (conocida también como San Miguel), en Rawson.

Santiago Navarro, al mando de una moto Brava 110cc. fue el más perjudicado. Sufrió politraumatismo grave y está internado, dijeron fuentes judiciales.

Navarro circulaba hacia el Oeste por Boulevard Sarmiento cuando -se supone- se cruzó de carril por alguna circunstancia aún no esclarecida, e impactó contra la moto Honda Blitz que Darío Sosa (29) conducía en sentido contrario. Luego del choque, Sosa pudo conseguir el alta médica, precisaron.

El caso es investigado por el fiscal, Nicolás Schiattino, y la ayudante fiscal, Roxana Fernández, de la UFI de Delitos Especiales.