Un hombre viajaba para cumplir una promesa a la Difunta Correa, se descompensó y murió La víctima tenía 63 años y vivía en Concepción.

Un hombre murió este viernes en la zona de la Cuesta de las Vacas, en el departamento Caucete. Fuentes policiales confirmaron que la víctima tenía 63 años y vivía en Concepción, sin embargo, no trascendió su identidad. Aparentemente viajaba en una carretela con el objetivo de cumplir una promesa religiosa, dirigida hacia el santuario de la Difunta Correa.

De acuerdo con los primeros informes, el hombre sufrió una descompensación que derivó en su fallecimiento mientras transitaba por la zona. Al notar su situación, testigos del lugar realizaron una rápida llamada al 911, y fue Gendarmería Nacional la primera fuerza de seguridad en llegar para intentar prestarle auxilio. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos por salvarle la vida, el hombre no sobrevivió.

Personal de la Policía Criminalística se encuentra trabajando en el lugar para determinar las causas exactas de su muerte, mientras que la Unidad Fiscal de Delitos Especiales (UFI) tomó intervención en el caso para esclarecer los detalles del hecho.