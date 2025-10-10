Un interno tuvo que ser asistido tras un principio de incendio en una de las celdas del Servicio Penitenciario El hecho ocurrió en horas de la madrugada y no pasó a mayores por la rápida intervención del personal de Guardia Externa.

Momentos de tensión se vivieron esta madrugada en el Servicio Penitenciario Provincial, debido a un principio de incendio en una de las celdas. Si bien el hecho no pasó a mayores gracias a la intervención del personal, igual hubo que asistir a unos de los internos que está fuera de peligro, pero bajo observación médica.

El Servicio Penitenciario Provincial informó que, en horas de la madrugada, se registró un incidente en la Celda Nro 38 Pabellón Nro 5 del Sector Nro1. Personal de Guardia Externa divisó salir humo de una de las ventanas del interior, lo que activó los protocolos de seguridad correspondientes. Tras una inspección general, se constató el origen del incendio debido a una almohada sobre un fuelle en la Celda Nro 38, donde habita el interno Cristian Manuel Sarmiento Sosa, quien presentaba dificultades respiratorias.

Esta persona privada de la libertad fue trasladada de manera inmediata al área de enfermería del Servicio Penitenciario y, posteriormente, se realizaron gestiones para su atención y estudios en el Centro de Salud. En horas de la mañana regresó a la unidad penitenciaria, donde actualmente se encuentra fuera de peligro y bajo observación médica en el área de Sanidad.

Paralelamente, se solicitó la presencia del Grupo de Operaciones Tácticas, División Requisa y División Sanidad para garantizar la integridad física de la totalidad de las personas privadas de la libertad alojadas en Pabellón Nro 5.

La situación fue informada oportunamente a las autoridades competentes, incluyendo Policía de San Juan, UFI Genérica y División Bomberos, quienes realizaron las inspecciones correspondientes en la Celda y el Pabellón. La infraestructura no sufrió daño por fuego o humo y quedó habilitada para su uso.