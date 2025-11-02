Un joven robó en una obra en construcción en Pocito y se llevó hasta una Biblia El ladrón fue detenido a pocas cuadras por la policía y recuperaron lo robado.

Un joven de 20 años fue detenido por personal policial en Pocito, luego de ser sorprendido mientras intentaba robar en una vivienda en construcción.

El hecho ocurrió en una obra ubicada en Calle 6, entre Frías y Vidart, donde el sospechoso había ingresado y sustraído varios elementos: un caloventor, un matafuego, un chaleco refractario, un gorro de lana y hasta una Biblia.

De acuerdo a fuentes policiales, el sereno de la zona advirtió el movimiento sospechoso y alertó de inmediato al 911. Minutos más tarde, un patrullero logró aprehender al ladrón dentro de la finca Los Olivos, en cercanías de calle Vidart, donde también se procedió al secuestró de los objetos robados.

El caso quedó en manos de la UFI Flagrancia, que instruye las actuaciones correspondientes por tentativa de robo. El detenido fue identificado como Mauricio Tomás Pedroza.