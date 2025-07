Un kinesiólogo está siendo investigado por un presunto abuso contra una menor de 14 años

Your browser doesn’t support HTML5 audio

Un joven kinesiólogo caucetero está siendo investigado luego de que la madre de una menor de 14 años denunciara que su hija fue blanco de un supuesto abuso.

El hombre, de 25 años e identificado como Lautaro Buffagni, fue imputado en el día de hoy luego de comparecer en la audiencia de formalización.

El juez de Garantías, Sergio Lopez Martí, en virtud que el muchacho no presenta antecedentes, le impuso medidas coercitivas para que el acusado -que seguirá en libertad- no entorpezca la investigación: una restricción de acercamiento de 500 metros, la obligación de no realizar actos perturbadores contra la víctima o su familia, además del secuestro del teléfono celular y otras medidas que apunten a esclarecer la situación.

Al denunciado le imputaron el delito de abuso sexual por aprovechamiento de la inmadurez sexual de la víctima.

Buffagni fue denunciado por la madre de la adolescente de 14 años, quien aseguró que él la ultrajó sexualmente dentro de su clínica. Durante el encuentro desde el Ministerio Público Fiscal solicitaron que el hombre quedara preso de forma preventiva, para no entorpecer la investigación.