Un menor de 13 años recibió “una salvaje golpiza de sus compañeros”: temen que tenga el cráneo fracturado Su madre informó que estaban en las afueras del Centro Cívico cuando ocurrió la agresión.

“Le dieron una paliza. Todo porque se le fue la pelota al árbol”, comenzó diciendo la madre del menor de 13 años, quien asiste a una escuela técnica, ubicada en el microcentro sanjuanino, y que recibió varios golpes que lo dejaron en delicado estado de salud.

En declaraciones a Diario de Cuyo, la mujer relató que su hijo salió de la escuela y junto a sus compañeros se fueron a uno de los jardines del Centro Cívico para almorzar, jugar a la pelota y así “hacer tiempo” hasta entrar al taller que tienen en la siesta. Pero en ese lapso, asegura que su hijo pateó y dejó la pelota en la copa de un árbol; “los otros chicos intentaron bajarla pero al no conseguirlo, le pegaron patadas, piñas y uno lo remató con un palo en la cabeza”.

“Fue salvaje lo que hicieron. Así lo llevaron hasta la escuela y lo sentaron; quisieron darle agua pero un profesor lo vio mal y ahí me llamaron. Me dijeron que estaba desorientado y llamaron al 911. Cuando llegamos al hospital me dijo que reconoce alguno de los chicos que le pegaron pero no pudo hablar más. Está en shock“, expresó.

La mamá del menor de 13 años indicó que luego de unos estudios aguarda por saber cuáles son las lesiones que tiene, ya que los médicos temen que tenga alguna fractura en el cráneo. Además, lamenta que nadie haya frenado lo que podría haber terminado en tragedia: “Necesito saber qué pasó y después de radicar la denuncia se podrá acceder a las imágenes de las cámaras de seguridad”.