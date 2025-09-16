Un menor robó una bicicleta con un arma de juguete El hecho ocurrió en el interior del barrio Victoria.

En las últimas horas detuvieron a un menor con un arma de juguete, luego de que se lo acusara de robar una bicicleta a punta de pistola. Pero cuando le hicieron el palpado, descubrieron que era de juguete.

El hecho ocurrió en el interior del barrio Victoria, en Rawson. El menor de 16 años amenazó a la víctima con una pistola y se llevó el rodado.

Tras realizar la dneuncia, personal de la Subcomisaría Villa Hipódromo realizó recorridas y dio con el adolescente. Allí confirmaron que el arma no era original.

El detenido, de 16 años, fue identificado y se iniciaron las medidas legales correspondientes.