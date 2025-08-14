Un menor robó una Playstation y cuando la policía lo perseguía fue apredreada por vecinos Ocurrió en el Barrio Nuevo Cuyo, cuando personal policial concurrió ante la denuncia de la damnificada.

La Policía logró recuperar una PlayStation PS3 robada en el Barrio Nuevo Cuyo, La Bebida, departamento Rivadavia.

Una mujer denunció que al regresar a su domicilio encontró signos de violencia en la puerta de ingreso y que le habían sustraído una PlayStation PS3 con accesorios. Un testigo manifestó haber visto a un menor a quien conocían con el efecto sustraído. Fue la propia dueña quien increpó al la madre del menor para que le devolviera la consola de juegos y la pelea vecinal se agravó cuando llegó la policia.

El personal policial logró la aprehensión del menor en la vía pública cuando este intentó huir. El menor llevaba consigo una mochila con la PlayStation PS3 sustraída y demás efectos.

Durante el procedimiento, los móviles fueron apedreados por personas que estaban en el lugar.

Intervino la jueza de Niñez y adolescencia María Julia Camus ordenando que la damnificada realizara y se efectúen las diligencias necesarias.