Un motociclista chocó contra un tractor y está en gravísimo estado El conductor de la moto, de 26 años, sufrió múltiples fracturas y lesiones internas tras embestir de atrás al vehículo rural.

Un violento choque ocurrido en la siesta de este miércoles en Pocito dejó en estado crítico a un joven motociclista. El siniestro se registró sobre calle Vidart, entre calles 11 y 12, cuando una moto Motomel 110cc impactó de atrás a un tractor que circulaba en el mismo sentido.

El conductor del rodado menor fue identificado como Sergio Valentín Reta, de 26 años, quien terminó con gravísimas heridas y fue trasladado de urgencia al Hospital Rawson. La violencia del impacto fue tal que la moto quedó aplastada bajo el tractor, mientras que el joven quedó tendido en el pavimento con lesiones de extrema gravedad.

Fuentes judiciales informaron que Reta sufrió politraumatismo grave, hemoneumotórax, hematomas hepático y esplénico, fractura abierta de tórax, fractura costal anterior, fractura de ambas muñecas, de fémur, tibia y una fractura expuesta de rótula, aunque no se determinó aún de cuál pierna.

El caso quedó a cargo del fiscal Adolfo Díaz , de la UFI Delitos Especiales N°6, quienes ordenaron las pericias correspondientes para determinar las causas del violento hecho.

El tractor era conducido por Roberto Fernández, de 62 años, quien se desplazaba de Norte a Sur al momento del siniestro. Por el momento se desconoce qué pudo haberle ocurrido al motociclista instantes previos al choque.