Un motociclista fue hospitalizado tras chocar con un auto en Rivadavia El hecho ocurrió en calles Pueyrredón y Mariano Moreno.

Este lunes alrededor de las 3.15, en la intersección de Pueyrredón y Mariano Moreno, en Rivadavia, un auto y una moto protagonizaron un choque y el conductor del rodado menor debió ser trasladado al hospital.

De acuerdo con fuentes policiales, el hecho involucró a un Volkswagen Gol Trend, conducido por Luis Alberto Hormazábal, de 60 años, y una motocicleta Motomel 150cc, guiada por Braian Ramiro Espina, de 24 años.

El automóvil circulaba de sur a norte por Mariano Moreno, mientras que la moto lo hacía por Pueyrredón de este a oeste, cuando se produjo el impacto en la esquina. Como consecuencia, Espina fue asistido por personal de emergencias y trasladado al Hospital Rawson para control y estudios. Según informaron, en principio no presentaba lesiones de gravedad.