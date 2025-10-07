Un motociclista se fracturó la pierna tras chocar con un auto en una esquina con semáforos El hecho ocurrió en avenida Libertador y España, en Capital.

Este lunes en la noche, un motociclista de 20 años tuvo que ser hospitalizado tras protagonizar un choque con un auto. El hecho ocurrió en la esquina de avenida Libertador y España, en Capital.

Según las fuentes, el conductor de la moto Zanella ZR 150cc, identificado como Jorge Encina, de 20 años, circulaba de este a oeste por Libertador acompañado por su novia de 26 años cuando impactó con un Volkswagen, guiado por Enzo Espinosa, de 26 años, que iba por España.

Al parecer el motociclista indicó que el semáforo estaba cambiando de color mientras atravesaba la esquina y personal del Cisem informó que las cámaras de seguridad capturaron cuando se prodijo el impacto.

Encina debió ser asistido en el Servicio de Urgencias del Hospital Rawson con fractura de pierna derecha.