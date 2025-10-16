Un motociclista sufrió graves heridas tras el choque contra un auto en una esquina con semáforos El siniestro sucedió en Avenida Libertador y España. Sospechan que alguno de los conductores pasó en rojo.

Un grave accidente de tránsito ocurrió en la tarde de este jueves en la intersección de la Avenida Libertador San Martín y Avenida España, en Capital. En el incidente se vieron involucrados un automóvil Chevrolet Aveo y una motocicleta Gilera de 150 cc, ambos vehículos colisionando de forma violenta.

De acuerdo con el informe oficial, el conductor del automóvil, Franco Joel Guerrero (45), circulaba de este a oeste por la Avenida Libertador, mientras que Gustavo Daniel Tapia (45), guiaba la motocicleta por la Avenida España en dirección norte-sur.

Aunque ambos vehículos atravesaban un semáforo con todos los dispositivos en funcionamiento, la moto impactó violentamente el lateral derecho delantero del automóvil, produciendo una segunda colisión cuando el motociclista y su vehículo impactaron nuevamente contra el costado derecho del auto.

El impacto dejó a Tapia gravemente herido, presentando un traumatismo encéfalo-craneano (TEC) con pérdida de conocimiento, así como una fractura en el miembro superior izquierdo y politraumatismos. Tras la evaluación inicial de la ambulancia del servicio 107, fue trasladado de urgencia al Hospital Rawson para recibir tratamiento médico. En el hospital se confirmó que el motociclista permanecería en observación debido a su delicado estado de salud.

La investigación judicial está a cargo del fiscal Francisco Micheltorena y el ayudante fiscal Emiliano Pugliese, quienes buscarán determinar las causas exactas del accidente, aunque las autoridades confirmaron que los semáforos en el cruce de las avenidas estaban operativos en el momento del siniestro.