Pasadas las 10 de la mañana de este miércoles, un joven en moto protagonizó un siniestro vial con una camioneta, en la esquina de calles Espeleta y Elizondo, en Rawson.
Según las fuentes, el motociclista, identificado con el apellido Jofré, de 21 años, iba en una Corven 110cc por Elizondo de sur a norte e impactó con una camioneta Ford Ranger, guiada por una mujer de apellido Páez, de 59 años, quien viajaba de este a oeste por Espeleta.
Producto del choque, el joven cayó violentamente al pavimento y tuvo que ser trasladado hasta el Servicio de Urgencias del Hospital Rawson con un corte en el tobillo derecho.