Un motociclista sufrió un corte en el tobillo tras chocar con una camioneta El muchacho de 21 años tuvo que ser hospitalizado.

Pasadas las 10 de la mañana de este miércoles, un joven en moto protagonizó un siniestro vial con una camioneta, en la esquina de calles Espeleta y Elizondo, en Rawson.

Según las fuentes, el motociclista, identificado con el apellido Jofré, de 21 años, iba en una Corven 110cc por Elizondo de sur a norte e impactó con una camioneta Ford Ranger, guiada por una mujer de apellido Páez, de 59 años, quien viajaba de este a oeste por Espeleta.

Producto del choque, el joven cayó violentamente al pavimento y tuvo que ser trasladado hasta el Servicio de Urgencias del Hospital Rawson con un corte en el tobillo derecho.