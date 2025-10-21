Esta mañana se produjo un fuerte choque entre un auto y una moto en el departamento Sarmiento. Sucedió pasadas las 7 en la intersección de Ruta 319 y Matías Zavalla.
Un automovilista guiaba su Peougeot 505 por Ruta 319, de oeste a este, y al llegar al cruce con Zavalla giró hacia el norte sin advertir la presencia del motociclista que circulaba por la ruta en sentido contrario. Alejandro Molina, de 27 años, iba a bordo de una Appia 159 y no pudo evitar el impacto con el auto de Fabián Varela, colisionando en la parte frontal izquierda del vehículo.
Debido al impacto, Molina quedó tendido en la calle y fue inmediatamente trasladado al hospital departamental, Ventura Lloveras. Allí diagnosticaron politrauma con traumatismo encefalocreaneano grave con perdida de conocimiento temporal, por lo que se dispuso su derivación al Hospital Rawson para un control más exhaustivo.