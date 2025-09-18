El niño de 12 años que había sido buscado durante toda la noche en Chilecito fue encontrado esta mañana por su padre, sano y salvo.
El menor se había ausentado de su casa anoche, alrededor de las 22.30 horas, y armó un campamento improvisado para pasar la noche, en el río paralelo a avenida circunvalación.
Bomberos y policía participaron del operativo de búsqueda, que se activó de inmediato tras el aviso de un familiar. Finalmente, el hallazgo lo concretó su padre cuando pasó por la zona en horas de esta mañana.