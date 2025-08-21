Un niño de 11 años fue sorprendido en una escuela de Jáchal con un arma y cuchillos Aseguran que el revólver estaba cargado.

En las últimas horas, un hecho que ocurrió en la escuela General San Martín de Jáchal causó revuelo en la comunidad educativa de dicho departamento. Al parecer un alumno de 11 años llevó al establecimiento un arma cargada y cuchillos con los que habría amenazado a sus pares.

Según las fuentes, los menores les confesaron a sus papás lo que había sucedido y decidieron realizar la denuncia correspondiente para evitar una tragedia.

Los adultos conocen al menor y aseguran que si bien es conflictivo y violento, el que haya llevado una pistola a la escuela fue la gota que colmó el vaso. Los directivos tomaron cartas en el asunto y personal de la UFI trabaja en el caso.