Un operario de Los Berros sufrió la amputación de una mano tras un accidente con una máquina El sujeto fue asistido en el Servicio de Urgencias del Hospital Rawson y fue operado por la gravedad de la lesión.

En las últimas horas se conoció un accidente en Los Berros, Sarmiento, cuando un operario protagonizó un accidente con una máquina que le provocó la amputación de su mano.

Aparentemente, el hecho ocurrió cuando el sujeto de apellido Ormeño, de 49 años, manipulaba una retroexcavadora y por cuestiones que son de investigación, sufrió una grave herida en su mano derecha.

Inmediatamente, fue trasladado hasta el Servicio de Urgencias del Hospital Rawson con una amputación traumática en la mano derecha. En este sentido, tuvo que ser intervenido quirúrgicamente debido a la seriedad de la lesión.

El hecho habría al mediodía en la zona de Ruta 153 mientras manejaba una retroexcavadora. Por el momento, el hombre está fuera de peligro y especialistas investigan qué ocurrió en detalle.