Un operativo en Ruta 40 terminó con tres detenidos: iban en un auto con la patente y documentación adulteradas El operativo conjunto entre diversas fuerzas de seguridad permitió la detección de un Honda Fit con documentación y números de identificación adulterados.

En un operativo realizado en la Ruta Nacional 40, al norte de la Ruta 153, en el departamento Sarmiento, la Policía logró la aprehensión de dos personas y el secuestro de un vehículo con irregularidades en su documentación. La intervención estuvo a cargo de un despliegue conjunto de fuerzas de seguridad, incluyendo a la Policía Caminera, la Dirección Departamental de Investigaciones, la Policía Rural y el Cuerpo de Policía de Tránsito, entre otras.

El operativo se desarrolló a lo largo de varias horas y permitió la inspección de un total de 60 vehículos y la identificación de 105 personas. Como resultado de los controles, se labraron seis actas de infracción, entre ellas una por incumplir la ley 941-R, que regula la circulación y documentación de vehículos.

El vehículo involucrado es un Honda Fit de color gris oscuro, con dominio IWO 659. Fue interceptado mientras circulaba en dirección sur-norte. Durante la inspección, los agentes detectaron graves irregularidades en la cédula de identificación vehicular, así como en las chapas patentes. Además, se comprobó que los números de motor y chasis habían sido adulterados, lo que dio lugar al secuestro del rodado.

Los ocupantes del vehículo, identificados como Mauricio Agustín Guevara, Fernando José Ruffinengo y Sofía Renata Coria, fueron detenidos en el lugar y notificados para comparecer ante la Justicia. Fueron trasladados a la comisaría jurisdiccional, donde permanecen bajo custodia mientras avanzan las investigaciones.

La ayudante fiscal Virginia Rodríguez ordenó el inicio de las actas de consulta inicial, y dispuso el secuestro de la cédula de identificación vehicular y una copia del título digital del automóvil.

El operativo continúa bajo la supervisión de las autoridades correspondientes para esclarecer los detalles detrás de la adulteración de los documentos y determinar posibles vínculos con actividades ilícitas en la región.