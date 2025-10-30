En un operativo realizado en la Ruta Nacional 40, al norte de la Ruta 153, en el departamento Sarmiento, la Policía logró la aprehensión de dos personas y el secuestro de un vehículo con irregularidades en su documentación. La intervención estuvo a cargo de un despliegue conjunto de fuerzas de seguridad, incluyendo a la Policía Caminera, la Dirección Departamental de Investigaciones, la Policía Rural y el Cuerpo de Policía de Tránsito, entre otras.
El operativo se desarrolló a lo largo de varias horas y permitió la inspección de un total de 60 vehículos y la identificación de 105 personas. Como resultado de los controles, se labraron seis actas de infracción, entre ellas una por incumplir la ley 941-R, que regula la circulación y documentación de vehículos.
El vehículo involucrado es un Honda Fit de color gris oscuro, con dominio IWO 659. Fue interceptado mientras circulaba en dirección sur-norte. Durante la inspección, los agentes detectaron graves irregularidades en la cédula de identificación vehicular, así como en las chapas patentes. Además, se comprobó que los números de motor y chasis habían sido adulterados, lo que dio lugar al secuestro del rodado.
Los ocupantes del vehículo, identificados como Mauricio Agustín Guevara, Fernando José Ruffinengo y Sofía Renata Coria, fueron detenidos en el lugar y notificados para comparecer ante la Justicia. Fueron trasladados a la comisaría jurisdiccional, donde permanecen bajo custodia mientras avanzan las investigaciones.
La ayudante fiscal Virginia Rodríguez ordenó el inicio de las actas de consulta inicial, y dispuso el secuestro de la cédula de identificación vehicular y una copia del título digital del automóvil.
El operativo continúa bajo la supervisión de las autoridades correspondientes para esclarecer los detalles detrás de la adulteración de los documentos y determinar posibles vínculos con actividades ilícitas en la región.