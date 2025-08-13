Un padre pasará tres años en el Penal tras abusar sexualmente de su hija cuando tenía entre 8 años El sujeto se aprovechaba de la menor cuando le tocaba cuidar de sus hijos.

Un hombre identificado con la inicial G de su apellido fue condenado a la pena de 3 años de prisión efectiva por el delito de Abuso sexual simple reiterado y agravado por el vínculo, la guarda y la convivencia que existe con la menor.

Según las fuentes, la abuela de la niña fue la que denunció que el sujeto aprovechaba cuando le tocaba cuidar de sus hijos para manosearla. Y no solo fue una vez sino que lo hizo en repetidas oportunidades, en una vivienda de Rawson, cuando la pequeña tenía entre 8 y 9 años.

Tras romper el silencio, su abuela supo que el padre de la criatura manoseaba sus partes íntimas por debajo de la ropa. Este miércoles, recibió su sentencia y permanecerá varios años en el Servicio Penitenciario Provincial.