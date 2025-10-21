Un pastor fue detenido por amenazar a varias personas en un camping: tenía 3 pistolas El sujeto de 48 años fue denunciado luego de haber amenazado con un arma a un grupo de personas.

Armando Acosta es un pastor de iglesia, de 48 años, quién quedó detenido luego de haber sido denunciado por amenazas. Según las fuentes, el hecho ocurrió durante el fin de semana, cuando se presentó en el camping AATRAC, ubicado en Pocito, y amedrentó a varias personas que estaban en el lugar.

Si bien se desconoce cuál fue el origen del problema, Acosta habría exhibido un arma de fuego, que posteriormente fue secuestrada por personal de la Brigada policial de la UFI Genérica, a cargo del subcomisario Gómez.

Durante el allanamiento en el barrio Lemos, se le secuestró al pastor un arma calibre 22, que tenía guardada en su Chevrolet; dos pistolas de acción neumática; 10 cartuchos de diferentes calibre y procedieron a la detención del sujeo, quien quedó alojado en la Seccional 6ta.

La investigación del hecho está en manos del fiscal Dr. Alejandro Mattar.