Un penitenciario intentó ingresar con cocaína al interior del Penal Fue en un control de rutina este fin de semana. Investigan si era para consumo personal o para un preso.

Director del Servicio Penitenciario Provincial, Enrique Delgado confirmó que durante un control de rutina en el ingreso al detectaron un agente penitenciario llevando cocaína. Se dio intervención a la Justicia Federal, desde donde se investiga ahora el caso.

En declaraciones a Radio Sarmiento, el funcionario aseguró que “trabajan día a día para reforzar los controles” en el ingreso y egresos de todo el personal penitenciario, como también de familiares .

“En uno de los operativos surgió esta novedad y dado que , en principio, era una sustancia no permitida, se puso en conocimiento a la Justicia Federal, que es la que está actuando para determinar la calidad y la cantidad, y la responsabilidad o no que le corresponde al agente penitenciario. Si hay un caso o no hay un caso judicial”, dijo Delgado.

Según la información que trascendió, el penitenciario habría pasado dos controles, hasta que en el tercero fue detectado.

Ante la consulta sobre la existencia o no de un sistema de complicidad para ingresar droga a los internos a través de los guardiacárceles, el funcionario defendió los operativos. “Hay controles, y mientras haya controles, trabajamos día a día para evitar el ingreso de sustancias no permitidas al servicio penitenciario. En realidad, si pasó un control y otro…estuvo el control” apuntó Delgado, que consideró que es importante que “ la justicia siga investigando” dijo Delgado y remarcó: “Nosotros trabajamos día a día para fortalecer los controles en el SPP, tanto a los penitenciarios como a la visita que ingresa al SPP tenemos 1800 personas privadas de la libertad y por persona tenemos 3 o 4 visitas por interno”.