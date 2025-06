Un pequeño de 3 años se ahogó comiendo y una policía sanjuanina le salvó la vida La mamá del menor llamó al 911, quienes inmediatamente asistieron al nene.

Este sábado en la noche, un pequeño de 3 años sufrió un accidente doméstico y personal policial pudo salvarle la vida. A través de un llamado al 911, la mamá del niño contó que se estaba ahogando con un pedazo de pizza.

Inmediatamente, los efectivos del Halcón 651 llegaron al domicilio y tanto la agente Tania Márquez como el agente Antonio Sarmiento lograron que expulsara el trozo de masa y pudiera respirar.

El hecho ocurrió en un domicilio de Rawson y según el relato de la madre, estaba levantando la mesa ya que habían terminado de cenar y cuando regresó de la cocina al comedor, notó al pequeño con dificultad para respirar. Trató de ayudarlo pero decidió llamar al 911 y los uniformados le salvaron la vida.