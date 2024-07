Un pitbull mordió en la cara a un niño de 3 años y lo dejó en terapia intensiva Por la gravedad de las lesiones, tuvieron que intervenirlo quirúrgicamente en el rostro. Sucedió en el barrio Tierra Propia.

Un nene de 3 años permanece internado en terapia intensiva del Hospital Pediátrico de San Luis, luego de ser atacado por un perro de raza pitbull, que le ocasionó serias lesiones en la zona del rostro. El hecho sucedió en el barrio Tierra Propia, de la capital puntana, cuando el pequeño intentó acariciar al animal, que lo atacó repentinamente y sin razón aparente.

Según dijo la madre del chico, en una entrevista radial, a su hijo le realizaron una intervención quirúrgica ante la gravedad de las heridas, que se centraron en la zona de la boca, el ojo derecho y la nariz. Al menor tuvieron que extraerle dos dientes y presenta una fractura en el sector nasal.

“En ese momento, él (en referencia al niño) estaba adelante mío, de la nada vino el perro y lo atacó, lo tiró al piso agarrado de la carita. Me tiré al piso y me caí con el envión intentando que lo suelte, le puse la mano en la boca. En ese momento, vinieron mis hermanos corriendo, agarraron al perro del cuello y lo tiraron para atrás”, dijo la mujer, quien afirmó que el pitbull es callejero. “Suponemos que no tiene dueño porque andaba suelto”, agregó.

Además, dijo que aunque fuera de peligro, su hijo permanecerá en terapia intensiva debido a las operaciones, que demandarán un tiempo de recuperación.

Sobre el estado de salud del menor, afirmó: “Él va a quedar en terapia intensiva para su recuperación, ya que tuvieron que intervenirlo quirúrgicamente”.

“Luego, necesitará cirugía plástica en el pómulo y en la boca”, añadió.

Fuente: El Diario de la República