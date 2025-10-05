Un policía de Rivadavia logró salvarle la vida a una bebé de 1 año que sufrió una descompensación La madre llegó con su pequeña hasta la Comisaría 38va para pedir ayuda.

En las últimas horas se conoció el conmovedor episodio que protagonizó un efectivo policial y una bebé de un año, quien fue reanimada tras sufrir una descompensación que casi se cobra su vida. Según las fuentes, el hecho ocurrió en la Comisaría 38va, de Marquesado, Rivadavia.

Una mamá del Lote Hogar 34, identificada como Brisa Bubeda, llegó hasta la seccional policial cargando en sus brazos a su pequeña, quien no presentaba signos vitales.

Inmediatamente, el agente García la sostuvo y le practicó reanimación cardiopulmonar mientras sus compañeros llamaban a una ambulancia. Fue estabilizada y durante el traslado, móviles comunales y de la seccional despejaron el tránsito para poder llegar lo más rápido posible.

En el Hospital Marcial Quiroga, los profesionales de la salud la diagnosticaron con Convulsión Febril, y quedó en observación.