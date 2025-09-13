Un policía en moto chocó con un auto y atropelló a dos transeúntes El siniestro ocurrió en calle Sarmiento. El efectivo resultó con una fractura y los peatones también fueron hospitalizados.

Durante la tarde de este sábado se registró un fuerte siniestro vial en Albardón que involucró a un efectivo policial, un automovilista y dos transeúntes que esperaban el colectivo.

El hecho ocurrió cerca de las 14:35 en calle Sarmiento, antes de la intersección con La Laja. Según informaron fuentes judiciales, el cabo numerario Juan Gabriel Godoy, de 27 años, circulaba en una motocicleta oficial Honda Twister en dirección a su base cuando intentó sobrepasar una camioneta. En esa maniobra impactó de frente contra un Fiat Palio blanco conducido por Hugo Andrés Oro, de 48 años, que venía en sentido contrario.

A raíz del choque, partes de la moto golpearon a dos peatones que se encontraban en la parada de colectivo. Se trata de Daniel González y Elian Molina, ambos de 24 años, quienes sufrieron lesiones de distinta consideración.

El saldo fue de tres personas trasladadas en ambulancia al Hospital Rawson: el policía con fractura de brazo izquierdo y golpes en las piernas, un peatón con un golpe en la cabeza y el otro con lesiones en la pierna izquierda.

El caso quedó en manos del fiscal Francisco Micheltorena y el ayudante fiscal Pablo Orellano, mientras se aguarda el informe médico oficial para determinar la gravedad de las lesiones.