Un policía fue baleado por un menor de edad en un confuso hecho: lo que se sabe Por el momento, investigan cómo ocurrió el hecho que terminó con un efectivo herido.

Un efectivo policial tuvo que ser hospitalizado de urgencia luego de haber recibido tres disparos en un confuso episodio, ocurrido en el interior de Villa San Damián, en Rawson. Si bien aún no se conocen mayores detalles del hecho, confirmaron que el uniformado debió ser asistido de manera inmediata.

Al parecer, un menor de edad le provocó tres heridas de bala al policía, una en la mano y dos en la zona toráxica, luego de haber mantenido una discusión. Por este motivo, es que personal médico trabajó para salvarle la vida.

Por el momento, indicaron que el uniformado es el Oficial ayudante Gabriel Riveros, de 28 años, quien se encuentra fuera de servicio, en situación pasiva desde hace dos años. Intervino Justicia de Menores.