Un remis atropelló a una nena de 2 años y se dio a la fuga: lo buscan intensamente La menor presentó golpes en la cabeza que le hicieron perder el conocimiento. Se trata de un Chevrolet Prisma perteneciente a Remisería Oeste.

Un accidente se dio en la siesta de este lunes en Capital. Un remis atropelló a una menor de 2 años y procedió a darse a la fuga. La niña fue trasladada al Hospital presentando traumatismo encéfalo craneano con pérdida de conocimiento y quedó internada en observación, mientras la Policía busca intensamente al conductor.

Todo sucedió minutos antes de las 15 horas en la calle Mary O’Graham a la altura de Manzana H en Capital. La niña, identificada por sus iniciales como A.M.V de 2 años de edad, se encontraba jugando a la vera de la calle cuando un automóvil Chevrolet Prisma perteneciente a Remisería Oeste, interno 310, la atropelló, dejó a la niña tirada y se dio a la fuga.

Se hizo presente personal policial de la Comisaría 2° quien tomó cartas en el asunto y se encuentra trabajando para dar con el conductor del remis. Mientras que la menor sufrió un golpe en su cara y fue trasladada al Hospital Guillermo Rawson para su atención, desde allí informaron que la menor presenta TEC con pérdida de conocimiento y politraumatismos, quedando en observación.

En virtud de ello se le recibió denuncia penal al padre de la menor y se llevaron a cabo diversas tareas investigativas para dar con el automóvil fugado.

La investigación la lleva la UFI Delitos Especiales a cargo del fiscal Francisco Micheltorena y Agostina Pérez, ayudante fiscal.