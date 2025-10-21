Un reo del Penal de Chimbas tuvo que ser hospitalizado luego de un intento de incendio en su celda El hecho fue controlado inmediatamente y no hubo más internos lesionados.

Un interno del Penal de Chimbas debió ser hospitalizado luego de haber protagonizado un intento de incendio, según lo que indicaron las fuentes. El hecho ocurrió en una de las celdas, ubicadas en el pabellón N°2 del sector 4 del Servicio Penitenciario Provincial.

El episodio inició a las 13, al parecer, en un colchón que había en el lugar y que habría sido originado por la persona que estaba privada de la libertad.

Los penitenciarios advirtieron el humo e intervinieron de manera inmediata para poder sofocar las llamas. Además, trasladaron al Hospital Marcial Quiroga al preso mientras que en el lugar atendieron a sus compañeros de manera preventiva.

Investiga la UFI Genérica, a cargo del Ayudante Fiscal Oscar Oropel, y se notificó al Juzgado de Ejecución Penal correspondiente.