Un sujeto intentó quemar viva a su expareja: “Nos prendemos fuego los dos si no volvemos” El hombre fue detenido. El caso se investiga como tentativa de femicidio.

Los vecinos del departamento 25 de Mayo está conmovido por un hecho de violencia género que casi termina con la vida de una mujer a manos de su expareja.

El dramático episodio tuvo lugar en inmediaciones del balneario municipal, donde la víctima se encontraba a bordo de su vehículo y fue abordada por el agresor, a quien conocía por haber mantenido una tormentosa relación sentimental. En ese lugar se da una discusión, donde el hombre tomó un bidón con nafta, la roció a ella y al automóvil y la amenazó con que “nos prendemos fuego los dos si no volvemos”.

La víctima logró escapar y pedir ayuda, mientras que el agresor huyó con la llave del vehículo. Efectivos de la Comisaría 10ma montaron un operativo que culminó con la detención del acusado en la zona de calle Antonio Torres, antes de Ruta 270, en 25 de Mayo. El sujeto se resistió al arresto, pero fue reducido por los uniformados. Al momento de la detención le secuestraron un encendedor y la llave del rodado de la víctima, informó el portal Infocaucete.

El caso fue caratulado como “tentativa de femicidio”, bajo la órbita de la UFI Cavig, que dispuso la inmediata detención del sospechoso. La mujer, muy afectada por lo sucedido, radicó formalmente la denuncia y quedó bajo contención de personal especializado.