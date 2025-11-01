Un trabajador sufrió la amputación de una pierna cuando se cortó un cable en un emprendimiento olivícola El hombre, oriundo de Mendoza, estaba realizando una perforación cuando sufrió el accidente.

Un grave accidente laboral ocurrió en la tarde de este sábado cuando un hombre sufrió la amputación de una pierna mientras realizaba tareas en la empresa Olivum, al sur del control de San Carlos. El trabajador, identificado como Fabián Ceferino Muñoz, de 56 años, oriundo de la provincia de Mendoza, estaba operando con maquinaria de perforación cuando aparentemente se cortó un cable, lo que provocó el trágico accidente, informaron fuentes policiales.

El incidente ocurrió en el área de trabajo, y el compañero de Muñoz, Brian Alejandro Muñoz (27), también de Mendoza, fue quien lo trasladó rápidamente hasta el Hospital Ventura Lloveras de Media Agua. En el centro de salud, el personal médico le brindó atención urgente y estabilizó su condición antes de derivarlo al Hospital Guillermo Rawson.

El informe policial detalló que el trabajador fue trasladado en código rojo debido a la gravedad de la lesión. Pese a la gravedad de la lesión que sufrió el trabajador, su vida no correría peligro.

El incidente está siendo investigado por las autoridades judiciales correspondientes, que buscarán esclarecer las circunstancias que llevaron a esta grave lesión en el marco de las tareas laborales que Muñoz estaba realizando.