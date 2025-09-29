Un triángulo amoroso en un hotel alojamiento terminó mal: se desconocieron y uno terminó herido Un confuso episodio en la Ruta Nacional 50 terminó con un hombre gravemente herido tras un ataque con arma blanca dentro de un hotel alojamiento

La ciudad de San Ramón de la Nueva Orán, en Salta, vivió una noche de tensión tras un episodio violento ocurrido en un hotel alojamiento ubicado a la vera de la Ruta Nacional N°50.

Según las primeras informaciones, un hombre había ingresado al lugar acompañado por una mujer, cuando de manera inesperada irrumpió en la habitación la pareja de ella. La discusión que se desató rápidamente escaló en violencia.

El intruso atacó al hombre con un arma blanca y le provocó una herida de gravedad en el rostro, a la altura del ojo. De inmediato, personal médico lo trasladó al Hospital San Vicente de Paul, aunque por la complejidad del cuadro se resolvió derivarlo al Hospital San Bernardo de la capital salteña.

Hotel alojamiento

En el lugar intervinieron efectivos de la Policía de Salta y del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF), quienes recolectaron pruebas y testimonios. Hasta ahora no trascendieron las identidades de los involucrados ni la calificación legal del hecho.

El episodio, atravesado por un trasfondo de celos y violencia, causó conmoción en la comunidad oranense. La Justicia avanza en la investigación para esclarecer responsabilidades.